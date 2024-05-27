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Мария Ильюхина назвала лицемерием слова своей экранной матери Волковой

Актриса Ильюхина назвала лицемерным пост Волковой о скандале с «Ворониными»

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maria_iliukhina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Ильюхина в беседе с The Voice назвала лицемерным пост Екатерины Волковой о скандале с сиквелом «Ворониных».

«Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки. Никто меня не поддержал. И я, собственно, не то что бы не расстраиваюсь... Конечно, это очень обидно. Но что поделать», — высказалась Ильюхина.

Она считает, что ее не позвали в продолжение сериала из-за внутренних моментов, которые сама Ильюхина не в силах решить. Артистка заверила, что состоит в хороших отношениях с актерами, шоураннерами и членами съемочной группы.

Мария Ильюхина, узнав о том, что ее не позвали на проект, возмутилась решением продюсеров. Уже после этого ее позвали на пробы, которые актриса не прошла.

После этого Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директоры, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг.

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