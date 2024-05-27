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Марк Эйдельштейн раскрыл реакцию на победу «Аноры» в Каннах: «Я закричал»

Актер Марк Эйдельштейн закричал от радости после победы «Аноры» в Каннах

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Yara Nardi/Reuters

Актер Марк Эйдельштейн в беседе с kp.ru рассказал, как отреагировал на победу фильма «Анора» на Каннском кинофестивале.

«Мы закончили смену на секретном проекте Ромы Михайлова, я вышел из психбольницы (это место съемок, вы не думайте) и мне позвонил друг, сказал что мы выиграли . Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее», — вспомнил Эйдельштейн.

Артист отметил, что они присутствовали на Каннском кинофестивале в момент показа «Аноры», но до награждения уехали в Россию. Эйдельштейн назвал чудом победу фильма и выразил надежду, что теперь картину посмотрит больше людей.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

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