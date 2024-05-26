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Автор «Рюмки водки на столе» упал во время концерта

Шансонье Жека упал на концерте в Ессентуках

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Шансонье и композитор Жека (Евгений Григорьев — настоящее имя) сообщил в Telegram-канале, что упал во время концерта в Ессентуках.

«Уникальное видео «Жесть, на концерте Жеки!». Все могло бы закончиться очень печально», — заявил артист.

По словам Жеки, на выступлении техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Из-за этого шансонье поскользнулся и совершил «жесткое» падение на сцене. Он опубликовал ролик с инцидентом.

23 мая Григорьев сообщил, что попал в больницу. Артист проходил плановый медицинский осмотр, где ходил по врачам, проверял здоровье и лечился.

«Даже автомобилю нужен технический осмотр. А уж Жеке при его возрасте жизни и его возрасте он нужен, конечно, вдвойне», — поделился певец.

Григорьев стал наиболее известен по песне «Рюмка водки на столе», которую в 1999 году взял в репертуар Григорий Лепс. Певец является обладателем премий «Звезды «Дорожного радио», «Шансон года» и «Достойная песня». Артист писал саундтреки к картинам «8 первых свиданий», «Монтана», «Зайцев +1», «Дальнобойщики-3».

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