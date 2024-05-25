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Канье Уэст может избежать наказания после драки в отеле

Рэпер Канье Уэст подрался с близнецами из-за жены

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Рэпер Канье Уэст может избежать наказания после драки в отеле, которую устроил в апреле 2024 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в полицейских кругах.

По словам полицейских, рэпер подрался с близнецами-предпринимателями Марком и Джонни Хьюстонами из-за жены — он ударил одного из близнецов, решив, что тот напал на его жену Бьянку Цензори.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что на женщину никто не нападал, а другой близнец, не тот, которого ударил Уэст, случайно столкнулся с ней.

Ни братья, ни Уэст не ответили на запросы полицейских, требовавших личной беседы с участниками конфликта. Расследование остается открытым, однако правоохранители предполагают, что стороны уже урегулировали конфликт самостоятельно.

Накануне сообщалось о том, что семья модели Бьянки Цензори стала бояться, что рэпер Канье Уэст затащит ее в съемки фильмов для взрослых.

Ранее немецкий певец посоветовал жителям Германии выпить с русскими.

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