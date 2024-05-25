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«Дискотека Авария» сняла клип на интернет-хит про украденные трусы

Группа «Дискотека Авария» выпустила клип «Потерявший» на песню про трусы

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Пресс-служба ГПМ РТВ

Группа «Дискотека Авария» сняла клип на песню «Потерявший» из шоу «Конфетка» на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ГПМ РТВ.

Во втором сезоне шоу, где популярные музыканты переделывают малоизвестные интернет-хиты народных авторов, «Дискотека Авария» перепела историю 23-летнего кондитера Максима Щербакова про трусы, которые у него украла экс-избранница. Трек стал победителем программы и теперь официально вышел на цифровых платформах, «Дискотека Авария».

В клипе на песню «Потерявший» главные роли исполнили участники группы — Алексей Рыжов и Алексей Серов, а режиссером выступил Евгений Быстров, снявший последние клипы коллектива. Солисты в клипе примеривают смелые образы, выбрасывают корзины трусов и танцуют с откровенно одетыми девушками.

«Недаром именно нам доверили раскрыть такую нежную и трепетную тему, как чувство боли от утраты трусов. Ведь мы уже стали известны благодаря песням про Ноги и Яйца. Мы с удовольствием примем участие в новых выпусках шоу «Конфетка». Если у народных авторов есть нераскрытые темы про рейтузы, стринги, майки-алкоголички, а также брови, щеки, усы, уши — обращайтесь!» — комментирует выход песни «Дискотека Авария».

Накануне Клава Кока ответила на обвинения в плагиате клипа.

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