«Дискотека Авария» сняла клип на интернет-хит про украденные трусы

Группа «Дискотека Авария» сняла клип на песню «Потерявший» из шоу «Конфетка» на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ГПМ РТВ.

Во втором сезоне шоу, где популярные музыканты переделывают малоизвестные интернет-хиты народных авторов, «Дискотека Авария» перепела историю 23-летнего кондитера Максима Щербакова про трусы, которые у него украла экс-избранница. Трек стал победителем программы и теперь официально вышел на цифровых платформах, «Дискотека Авария».

В клипе на песню «Потерявший» главные роли исполнили участники группы — Алексей Рыжов и Алексей Серов, а режиссером выступил Евгений Быстров, снявший последние клипы коллектива. Солисты в клипе примеривают смелые образы, выбрасывают корзины трусов и танцуют с откровенно одетыми девушками.

«Недаром именно нам доверили раскрыть такую нежную и трепетную тему, как чувство боли от утраты трусов. Ведь мы уже стали известны благодаря песням про Ноги и Яйца. Мы с удовольствием примем участие в новых выпусках шоу «Конфетка». Если у народных авторов есть нераскрытые темы про рейтузы, стринги, майки-алкоголички, а также брови, щеки, усы, уши — обращайтесь!» — комментирует выход песни «Дискотека Авария».

Накануне Клава Кока ответила на обвинения в плагиате клипа.

Ранее Бритни Спирс рассказала о жестких ограничениях во время опеки.