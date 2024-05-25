«Все выдохлось»: Мадонна рассталась с 30-летним бойфрендом

Певица Мадонна и боксер Джош Поппер, который на 35 лет моложе нее, расстались после года романа. Об этом сообщает The Sun.

По словам источника, близкого к звезде, 65-летняя певица и 30-летний спортсмен почти не виделись во время гастрольного тура Мадонны «Celebration», завершившегося в мае 2024 года.

«Мадонна месяцами не виделась с Джошем из-за сумасшедшего расписания. Все просто выдохлось», — уточнил инсайдер.

При этом, добавил источник, между экс-партнерами не было ссор и они сохранили дружеские отношения.

«На данный момент их отношения не кажутся возможными, они остыли, но остаются друзьями», — заключил он.

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