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«Пойду до конца»: избитый в Казахстане музыкант Рузахунов о ходе дела против полиции

Музыкант Викрам Рузахунов заверил, что намерен довести дело об избиении до конца

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bbbreaking/Telegram/YouTube

Избитый полицейскими музыкант Микрам Рузахунов в беседе с mk.ru раскрыл подробности своего дела.

«Никто не признал вину. Хотя некоторые давали показания, рассказывали, что происходило, но потом отказывались от своих слов», — подчеркнул Рузахунов.

Адвокат певца Елена Жигаленок отметила, что уголовное дело против 10 подозреваемых завели еще в феврале 2022 года. Однако следствие тянулось достаточно долго из-за того, что артист долго восстанавливался после пережитого и только спустя восемь месяцев смог вернуться в Казахстан для дачи показаний. Досудебное дело все еще продолжается, но, по оценке правозащитника, велика вероятность, что в ближайшее время уголовное дело отправят в суд.

«Некоторые предпочли забыть все как страшный сон. Они не хотели приезжать на следственные действия, писать заявления. Возможно, не доверяли следствию и опасались за свою жизнь», — пояснила Жигаленок.

Викрам Рузахунов участвовал в митинге в Казахстане в 2022 году, он был избит и пожаловался на пытки со стороны силовиков. Спустя некоторое время певец оговорил себя, чтобы его депортировали на родину в Киргизию. Подробности о громком деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий певец указал на странность в поведении украинцев после начала СВО.

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