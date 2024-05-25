Юра Борисов и Никита Кологривый могут сыграть антагониста в сиквеле фильма «Король и Шут»

Актеры Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев могут сыграть Некроманта — главного антагониста в предстоящем фильме «Король и Шут. Как в старой сказке». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Большая часть сюжета фильма будет разворачиваться в сказочном мире, с которым россиян познакомил посвященный панк-группе сериал. Фантастическая вселенная терпит бедствие из-за Некроманта, который возродил армию нежити, чтобы провести ритуал со Вдовой. Лидер «КиШ» Михаил Горшенев крадет из реальности своего друга и коллегу Андрея Князева, чтобы тот помог ему побороть зло.

10 мая стало известно, что сериал «Король и шут» обзаведется полнометражным продолжением. Снимать фильм будут в Санкт-Петербурге и других городах России, сценарий проекта уже написан. Съемки планируют начать осенью 2024 года, а весной 2025 года новый фильм о панк-группе «Король и шут» планируют выпустить в прокат. Режиссером выступит автор сериала про «Короля и Шута» Рустам Мосафир. Общий бюджет картины составил 400 миллионов рублей.

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