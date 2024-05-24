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Рэпера Дидди обвинили еще в одном изнасиловании

The Sun: рэпер Дидди изнасиловал еще одну женщину после обещаний помочь с карьерой

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Andrew Kelly/Reuters

Еще одна женщина обвинила рэпера Дидди (Пи Дидди, Diddy, настоящее имя Шон Комбс) в насилии, в том числе сексуальном. Материалы иска 51-летней Эйприл Лампрос приводит The Sun.

Лампрос подала иск в Верховный суд округа Нью-Йорк, заявляя, что Комбс в 1994 году пообещал ей помощь в продвижении в модной среде — тогда она училась в Технологическом институте моды. На одной из встреч Комбс, по словам Лампрос, напоил ее и увез на такси в отель, где изнасиловал несмотря на ее просьбы остановиться. Во время нападения, уточнила женщина, она потеряла сознание.

Через некоторое время, продолжила истица, Комбс начал посылать ей подарки, предлагая возобновить общение — в частности, она предоставила суду открытку, которую рэпер прислал ей ко Дню всех влюбленных. Решив поверить его обещаниям помочь с карьерой, Лампрос согласилась на новую встречу, во время которой, шантажируя попаданием в «черные списки» моды, Комбс якобы принудил ее к оральному контакту. Позже состоялась и третья встреча, добавила истица, во время которой Комбс дал ей наркотики и заставил ее вступить в интимную связь с другим человеком на его глазах.

Недавно в сеть попало видео 2016 года, на котором рэпер жестоко избивает свою экс-избранницу Кэсси. Тогда певица обвиняла музыканта в домашнем насилии, но ей не поверили, а Комбс опроверг обвинения. Сейчас, когда иски о насилии и торговле людьми против Комбса подали и другие люди, Комбс принес публичные извинения и заявил, что испытывает отвращение к себе.

После этого Кэсси рассказала о последствиях побоев от Пи Дидди.

Ранее Селин Дион расплакалась, говоря о неизлечимой болезни.

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