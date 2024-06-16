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Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Зеленский заявил о подготовке ко второй мирной конференции по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже идет подготовка ко второму «саммиту мира». Его слова приводит издание «РБК-Украина».

По его словам, времени на долгосрочную работу нет, поэтому нужно действовать быстро.

«Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по Украине. С ними уже начаты переговоры, добавил он.

До этого Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались.

Ранее президент Швейцарии заявила об отсутствии единства на конференции по Украине.

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