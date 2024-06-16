Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медсестра хосписа назвала самые мучительные заболевания

Daily Mail: глиобластома — одно из самых мучительных заболеваний

close
100%
Depositphotos

Медсестра Джули Макфадден, работающая в американском хосписе, рассказала о самых мучительных заболеваниях, которые приводят к летальному исходу. Ее слова передает Daily Mail.

Самыми мучительными медсестра назвала медленно прогрессирующие и болезненные заболевания, которые также приводят к потере независимости. Среди них — боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Он приводит к летальному исходу в 100% случаев в течение нескольких лет или десятилетий. При этом нервные клетки, контролирующие произвольные движения мышц, постепенно разрушаются. Со временем мышцы перестают работать, в том числе и те, которые отвечают за дыхание. Из-за этого причиной летального исхода может стать удушение.

Глиобластома — агрессивный рак мозга. Каждый год заболевание выявляют почти у 15 тысяч американцев. Только один из 15 пациентов проживет пять и более лет, причем уже через несколько месяцев после диагностирования глиобластомы многие пациенты теряют способность работать или водить машину.

Наименее мучительная причина летального исхода — хроническая болезнь почек (ХБП), также известная как хроническая почечная недостаточность. Она возникает, когда почки не могут нормально фильтровать кровь. Причинами этого могут быть диабет, высокое кровяное давление, обструкция мочевыводящих путей и рецидивирующие инфекции. Лучшее лечение — трансплантация почки, но многие пациенты ждут органа годами. Поддержать жизнь может процедура диализа — удаления токсинов из крови специальным аппаратом. Люди, которые устают от диализа, могут прекратить его. Летальный исход наступает через семь дней, чаще всего — во сне, сообщает Макфадден.

Ранее россиянам рассказали, как работает препарат против рака со 100%-ной эффективностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами