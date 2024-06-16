Биатлонист Тихонов: МОК после Игр в Париже останется ни с чем

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) после Игр в Париже останется ни с чем, передает Metaratings.ru.

«Думаю, что после парижской Олимпиады МОК останется с голой задницей. Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить», — сказал Тихонов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее МОК не пустил на Олимпиаду сильнейших борцов и тхэквондистов из России.