Гузеева призналась, что никогда не мечтала о замужестве

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью для проекта «Подкаст.Лаб» вспомнила, что никогда не мечтала о замужестве и хотела поступить в театральный институт, а затем жить с мамой. Ее слова цитирует издание «7дней».

«Представляла, как я перевезу маму к себе, у меня будет комната в коммуналке, я разделю шкафом комнату пополам — с одной стороны она будет жить, с другой — я», — рассказала артистка.

Она подчеркнула, что не грезила в молодом возрасте «ни детьми, ни принцами». Гузеева предположила, что именно из-за подобного отношения к браку у нее поздно появились наследники.

У знаменитости двое детей: в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова, с которым звезда по-прежнему состоит в браке.

Гузеева признавалась, что строго воспитывала первенца, чтобы в его жизни не появились наркотики и алкоголь. По словам телеведущей, она была «железобетонной» матерью, и теперь каждую ночь перед сном мысленно просит прощения у сына.

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