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«Очень сложно перенести»: Нексюша рассказала, как живет с ВИЧ

Певица Нексюша заявила, что помогает больным ВИЧ детям справиться с трудностями

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Певица Нексюша рассказала, как решилась открыто обсуждать диагноз ВИЧ и помогать детям, больным этим недугом. Об этом пишет «СтарХит».

«Я узнала, что у меня ВИЧ, когда лежала в больнице с коронавирусом. Я позвонила в скорую, приехала, пролежала там неделю. А потом пришли плохие анализы на кровь. У меня взяли второй раз кровь, и мой диагноз подтвердился», — вспомнила Нексюша.

По словам артистки, ей до сих пор тяжело справиться с мыслью об этом заболевании. Певица переживает, что люди будут на нее смотреть предвзято при знакомстве, она до сих пор не знает, как правильно донести до человека информацию о своем заболевании. Нексюша призналась, что решилась открыто говорить о ВИЧ после неприятного диалога в больнице с неинфицированной девушкой.

«Господи, а я так ненавижу это слово, «вичевые»! И в тот момент меня это так разозлило, расстроило, и я подумала о том, что я устала молчать. У меня есть возможность говорить, и я хочу помочь своим примером другим», — возмутилась Нексюша.

Теперь певица работает с фондом «Все просто», который занимается детьми с положительным ВИЧ-статусом. Несколько раз в месяц она приходит к больным детям и объясняет, как жить с таким диагнозом.

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