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Звезда «Мастера и Маргариты» сыграет Шостаковича в новом фильме

Актер Аугуст Диль сыграет композитора Дмитрия Шостаковича в фильме «Шум времени»

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Global Look Press

Немецкий актер Аугуст Диль сыграет композитора Дмитрия Шостаковича в фильме режиссера Яна Комаса «Шум времени». Об этом пишет screendaily.

Фильм расскажет о жизни советского композитора начиная с 1936 года, когда в газете «Правда» вышла статья с критикой его работы «Леди Макбет Мценского уезда». Среди критиков оперы на тот момент был и глава СССР Иосиф Сталин. Супругу Шостаковича Нину сыграет номинантка на «Оскар» Андреа Райзборо.

В основу сюжета ляжет книга английского писателя Джулиана Бернса, который был номинирован на престижные Букеровскую и Иерусалимскую премии. Адаптацией произведения к фильму займется сценарист Кристофер Хэмптон, двукратный обладатель премии «Оскар». Съемки «Шума времени» должны начаться в 2025 году.

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