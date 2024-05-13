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Никиту Кологривого заметили на съемках фильма о звездах 90-х после скандала

Актер Кологривый приехал в Саратов на съемки фильма о группе «Комбинация»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Актера Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове. Об этом сообщает 164.ru.

Часть набережной у Ротонды в связи с происходящим перекрыли, уточняет издание.

Никита Кологривый в сериале исполнит роль первого продюсера группы Александра Шишинина.

По информации журналистов, съемочная группа воссоздала атмосферу 90-х: рядом с Ротондой поставили советскую телефонную будку, рядом припарковали две «копейки». На некоторых зданиях еще остались оригинальные приметы времени — например, реклама пленки фирмы Kodak.

Накануне стало известно, что Кологривый задолжал ФНС около 1,4 млн рублей.

В январе Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом».

21 марта актер попал в еще один скандал — он был помещен в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Ранее Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы.

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