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Майданов назвал главную заслугу Путина на посту президента России

Певец Майданов: при Путине Россия заняла достойное место на мировой арене

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Алексей Никольский/РИА Новости

За годы своего президентства Владимир Путин помог жителям поверить в будущее своей страны, а также вернуть достойное место России на мировой арене, заявил депутат Госдумы, музыкант и певец Денис Майданов в беседе с «Пятым каналом». Новый срок Путина он назвал необходимым для дальнейшего укрепления государства.

Напомним, сегодня в Кремле проходила церемония инаугурации Владимира Путина. За несколько минут до ее начала Майданов высказал свое мнение о годах его президентства.

«Путин – это человек, которого по уровню можно поставить в ряд с великими правителями России <…>, — заявил он. — Мы все живем в эпоху, когда закладывается новый миропорядок, наша философия, менталитет. И при Владимире Путине мы вернули себе себя. Это очень важно. Мы стали страной, твердо верящей в свои устои, в свою правоту и в свое достойное место на мировой арене».

Новый срок президента позволит ему продолжить работу, благодаря чему Россия сохранит устоявшиеся традиции и укрепит свои позиции, убежден Майданов.

Напомним, церемония инаугурации президента прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, Путин вступил в должность пятый раз в жизни до 2030 года. «Газета.Ru» вела трансляцию церемонии, после которой президент посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина.

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