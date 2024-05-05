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В Воронеже перенесли спектакль с Безруковым

Театр в Воронеже перенес спектакль «Хулиган. Исповедь» с Безруковым

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Театр оперы и балета города Воронежа перенес спектакль «Хулиган. Исповедь» с актером Сергеем Безруковым. Об этом сообщили на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Выступление должно было пройти 14 мая. Оно было перенесено на 3 сентября 2024 года в связи с непредвиденными изменениями в гастрольном графике. Все билеты действительны на новую дату и не нуждаются в обмене.

Сергей Безруков родился в Москве в семье актера Виталия Безрукова, который служил в Московском академическом театре сатиры, и Натальи Суровой, работавшей заведующей магазином. Сергей с детства мечтал пойти по стопам отца и тоже окончил Школу-студию МХАТ. Позже они вместе снимались в нескольких проектах: «Бригада», «Есенин» и «В июне 41-го». По словам артиста, в семье все поддерживали его желание выступать на сцене и гордились любыми достижениями.

22 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве после скандала с фестивалем Хаматовой.

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