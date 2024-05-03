Джордж Миллер заявил о начале работы над следующим проектом по вселенной «Безумного Макса»

Режиссер Джордж Миллер в разговоре с Entertainment Weekly заявил о начале работы над следующим проектом по вселенной «Безумного Макса».

Постановщик не стал особо вдаваться в детали грядущего шоу, но отметил, что ему хотелось бы лучше раскрыть героя Тома Харди — Безумного Макса. При этом Миллер уточнил, что британский артист вряд ли вернется к работе во франшизе, чтобы сыграть молодого себя.

Сейчас готовится к релизу фильм «Безумный Макс: Фуриоса», посвященный однорукой воительнице пустошей. По предположениям аналитиков, в сюжете может быть задействована история похищения главной героини и ее матери из матриархального общества. Также в фильме появится Крис Хемсворт.

В первой части «Безумного Макса» Фуриосу исполнила Шарлиз Терон. Она сбежала от начальника Несмертного Джо, захватившего неограниченную власть в постапокалиптическом мире. В продолжении молодую Фуриосу сыграет Аня Тейлор-Джой.

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