Трое детей поехали в баню на машине, но их задержали сотрудники ГИБДД

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был 12-летний школьник. Он вез друзей в баню. Об этом сообщает УМВД республики.

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии пятиклассник за рулем вез детей в баню. Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла Toyota, они остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили за рулем 12-летнего водителя, вместе с ним в машине находились еще двое малолетних детей.

Пятиклассник объяснил, что управлять машиной ему разрешила мать, вместе с детьми он ехал в баню. Личность владелицы авто установили, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что житель Новороссийска прокатил ребенка за рулем своей машины. Правоохранители обратили внимание на произошедшее после того, как в социальных сетях появился ролик. На нем заметно, как четырехлетний ребенок сидит за рулем машины на руках у отца. В полиции оперативно установили личность мужчины, им оказался 41-летний местный житель. Сотрудники ГИБДД провели с россиянином беседу и привлекли к административной ответственности в рамках статьи о нарушении правил перевозки детей. За подобное предусмотрен штраф.

Ранее подросток на машине сбил ребенка и врезался в супермаркет в Балашихе.