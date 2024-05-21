Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое детей поехали в баню на машине, но их задержали сотрудники ГИБДД

В Бурятии мать посадила за руль сына-пятиклассника, чтобы он съездил в баню

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был 12-летний школьник. Он вез друзей в баню. Об этом сообщает УМВД республики.

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии пятиклассник за рулем вез детей в баню. Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла Toyota, они остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили за рулем 12-летнего водителя, вместе с ним в машине находились еще двое малолетних детей.

Пятиклассник объяснил, что управлять машиной ему разрешила мать, вместе с детьми он ехал в баню. Личность владелицы авто установили, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что житель Новороссийска прокатил ребенка за рулем своей машины. Правоохранители обратили внимание на произошедшее после того, как в социальных сетях появился ролик. На нем заметно, как четырехлетний ребенок сидит за рулем машины на руках у отца. В полиции оперативно установили личность мужчины, им оказался 41-летний местный житель. Сотрудники ГИБДД провели с россиянином беседу и привлекли к административной ответственности в рамках статьи о нарушении правил перевозки детей. За подобное предусмотрен штраф.

Ранее подросток на машине сбил ребенка и врезался в супермаркет в Балашихе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами