Россиянам рассказали, стоит ли вырабатывать стаж в 30 лет для пенсии

Если зарплата человека составляла 30 тыс. рублей, а трудовой стаж — 30, 35 или 40 лет, его пенсия едва превысит прожиточный минимум российского пенсионера в 2024 году, то есть 13 290 рублей. Например, если человек отработал 30 лет при такой зарплате, его пенсия в этом году составит 14 601,11 рубля, что на 1311,11 рублей больше минимума. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Страховая пенсия (ее еще называют трудовой) зависит не только от стажа, но и от размера среднемесячного заработка гражданина. Кроме того, при расчете будущей пенсии учитываются предельная величина уплаченных работодателем страховых взносов на работника и стоимость пенсионного балла, а также величина фиксированной выплаты по старости», — пояснил Лобода.

По его словам, величина этих параметров меняется каждый год. Если при средней заработной плате в 30 тыс. рублей у гражданина трудовой стаж составит 35 лет, размер пенсии будет 15 678,92 рубля (на 2388,92 рубля больше прожиточного минимума пенсионера), а если трудовой стаж равняется 40 лет при той же зарплате, пенсия составит 16 756,52 рубля (на 3466,52 рубля больше минимума).

По словам экономиста, можно не вырабатывать такой огромный стаж в 30-35-40 лет, ограничившись минимальным для пенсии стажем в 15 лет. При зарплате в 30 тыс. рублей пенсия в таком случае составит 11 368 рублей, то есть на 1922 рубля ниже прожиточного минимума пенсионера. Но тогда, чтобы выжить, нужно уже заранее откладывать деньги на будущее, заключил Лобода.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. Россиянам рекомендовали обращаться за назначением пенсии заранее.

Ранее российским пенсионерам рассказали об их правах.