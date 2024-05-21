Губерниев призвал депутатов заниматься своими делами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что реакция депутата Госдумы Николая Новичкова на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова чрезмерна.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович. После игры полузащитник команды Руслан Безруков в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. 21 мая Новичков инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование о коррупции.

«Я считаю, что эта проблема выеденного яйца не стоит. Надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными вещами», — заявил Губерниев.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Ранее сообщалось, что спекулянты перепродают билеты на матч «Краснодара» и «Динамо» в семь раз дороже номинала.