Путин освободил Толстого от должности своего советника по культуре

Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства по культуре. Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

14 мая Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. Из документа следовало, что посты советников российского лидера сохранили Антон Кобяков и глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Также аналогичные должности получили на тот момент председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская и Игорь Левитин. Александра Левицкая и Владимир Толстой, в свою очередь, лишились данных постов.

21 мая нижняя палата российского парламента одобрила досрочное прекращение депутатских полномочий Ямпольской в связи с ее переходом в администрацию президента. В ходе пленарного заседания спикер ГД РФ Вячеслав Володин поблагодарил коллегу за проделанную работу и пожелал ей успехов на новом посту.

Ранее в ГД РФ рассказали, кому может перейти депутатский мандат Ямпольской.