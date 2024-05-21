Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин освободил Толстого от должности своего советника по культуре

Путин подписал указ о снятии Толстого с должности советника президента РФ

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства по культуре. Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

14 мая Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. Из документа следовало, что посты советников российского лидера сохранили Антон Кобяков и глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Также аналогичные должности получили на тот момент председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская и Игорь Левитин. Александра Левицкая и Владимир Толстой, в свою очередь, лишились данных постов.

21 мая нижняя палата российского парламента одобрила досрочное прекращение депутатских полномочий Ямпольской в связи с ее переходом в администрацию президента. В ходе пленарного заседания спикер ГД РФ Вячеслав Володин поблагодарил коллегу за проделанную работу и пожелал ей успехов на новом посту.

Ранее в ГД РФ рассказали, кому может перейти депутатский мандат Ямпольской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами