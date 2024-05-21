В сети появились кадры применения мощной авиабомбы ОДАБ-1500 по зданию, в котором находилось расположение украинских войск в Волчанске. Видео опубликовал Telegram-канал »Северный ветер».

На кадрах видно, как одна из наиболее мощных бомб на вооружении Воздушно-космических сил России с высокой точностью попадает в комплекс зданий в Волчанске, где, по утверждению авторов канала, Вооруженные силы Украины разместили пункт управления FPV-дронами.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные ликвидировали летчика Воздушных сил Украины Дениса Василюка, который считался одним из лучших украинских истребителей.

Военкор подчеркнул, что Су-27 Василюка был подбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.

Ранее стали известны подробности обучения летчиков ВСУ в Дании.