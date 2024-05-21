Российский боец UFC выйдет на следующий бой в наручниках

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян отреагировал на тот факт, что его лишили части гонорара за стычку с болельщиком перед поединком против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США). Его слова приводит New York Post Sports.

«Я извиняюсь за поведение. В следующий раз я так не поступлю. Но мое мнение — охрана должна так меня сопровождать, чтобы я не видел никого вокруг. Но что есть, то есть. В следующий раз выйду на бой в наручниках, пока не дойду до октагона. И такое дерьмо больше не случится», — заявил он.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Позже болельщик признался, что был пьян. А Царукян объяснил свое поведение тем, что тот показал ему средний палец. Россиянин признался, что хотел сломать фанату палец.

Поединок между россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее Царукян заявил, что у него в США «едет крыша».