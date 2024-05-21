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Звезда «Золушки» рассказала, когда потеряла девственность

Актриса и певица Кабельо призналась, что потеряла девственность в 20 лет

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Vincent West/Reuters

Американская актриса и певица Камилла Кабельо рассказала, когда потеряла девственность. Новое интервью 27-летней исполнительницы главной роли в фильме 2021 года «Золушка» цитирует Page Six.

По словам Кабельо, ее первый сексуальный опыт произошел в 20 лет. Это случилось в 2018 году с британским лайф-коучем Мэттью Хасси, с которым она познакомилась на записи его подкаста.

Актриса сама подошла к коучу и призналась, что она его фанатка.

«Мы отправились поужинать, и это были мои первые отношения. Поздновато для первых, мне было 20. Мой первый секс», — рассказала она.

Кабельо призналась, что осталась довольна первым опытом, который называет «настоящим занятием любовью».

Кабельо и Хасси встречались до июня 2019 года, после чего у певицы начался роман с Шоном Мендесом.

«Он был прекрасным человеком, это были великолепные первые отношения. Он расширил мой мир, ведь он был не из моей профессии», — признается девушка.

Накануне американская актриса Ребел Уилсон в своей новой книге «Восстающая Ребел» раскрыла, с каким актером потеряла девственность в 35 лет. По словам 44-летней Уилсон, это был ее коллега по съемкам в комедии «В активном поиске» (2016) Мики Гуч — младший.

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