В Петербурге раскрыли подробности дела Невзоровых

Дело о запрете деятельности экстремистского объединения, заведенное в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жены Лидии, рассматривают в закрытом режиме. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Дело рассматривается в закрытом режиме... О результатах расскажем. Следующее заседание [состоится] 24 мая», — написала Лебедева.

21 мая о том, что Невзорова с супругой могут признать экстремистским объединением по требованию прокуратуры, сообщил в своем Telegram-канале юрист Алексей Прянишников. По его словам, у ответчиков требуют изъять недвижимость. Как отметила в своем посте Лебедева, истец считает, что имущество Невзоровых используют для осуществления экстремистской деятельности.

Прянишников рассказал, что в собственности у Лидии и Александра находятся три земельных участка в РФ. Также в России проживает теща Невзорова, у которой есть дом, однако ее, как заявил юрист, причислять к экстремистам не просят. Сегодня в Октябрьском районном суде прошло первое заседание по делу.

Ранее сообщалось, что Невзоров хотел продать двухэтажный пентхаус в Петербурге.