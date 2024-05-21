Автор фото-пародии на картину «Тайная вечеря» объяснил, почему его обвинили в богохульстве

Активисты из «Русской общины» попросили проверить пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», которую житель Когалыма Вадим Адаменко разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сам мужчина рассказал «Газете.Ru», что уже дал показания в полиции — там не усмотрели в посте оскорблений чувств верующих, однако отправили документы на экспертизу. Он отметил, что готов извиниться и удалить фотографию, если экспертиза подтвердит его вину, но в ином случае будет судиться в ответ.

«Дал в полиции показания. Правоохранительные органы сказали, что не заметили в посте оскорбления верующих, но на экспертизу лингвистическую отправили. Ждем результатов. Планирую не только удалять [фотографию], но и извиниться публично, если то, что я обидел чувства верующих, подтвердит экспертиза. А если опровергнет и не найдет обиды чувств верующих, то буду ждать публичного извинения за клевету. В ответ буду судиться с людьми, устроившими в мой адрес эту травлю», — сказал он.

По словам Адаменко, члены «Русской общины» давно испытывают к нему «неприязнь» из-за конфликта полугодовой давности.

«Зачинщиков и провокаторов знаю. Они давно испытывают ко мне неприязнь и зависть, и вот решились на уже не первый донос для сведения своих счетов. Конкретно руководитель «Русской общины» и его подельник испытывают ко мне неприязнь за то, что примерно полгода назад, когда один из них призывал наказывать людей и детей за цвет их волос, я провел аналогию, что так делали фашисты в 40-х годах. За что подельник и его знакомый руководитель РО по Когалыму назвали меня членом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) или его пропагандистом. А я всего лишь вступился за 11-летнюю дочку моей коллеги по добровольчеству», — объяснил он.

15 мая житель Адаменко опубликовал у себя в соцсетях пост, где поделился эмоциями от игры в квиз. К публикации он прикрепил картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» и фото-пародию на нее с участниками викторины.

21 мая издание «Муксун» сообщило, что на пост обратили внимание участники движения «Русская община», посчитав, что такая фотография оскорбляет чувства верующих. Под фото пользователи соцсети оставили десятки возмущенных комментариев и попросили убрать снимок.

ГУ МВД РФ по ХМАО начало проверку по факту публикации мужчины. В показаниях полиции Адаменко заявил, что «какого-либо злого умысла оскорблять православную веру, либо задевать чувства верующих граждан» у него не было. Он уточнил, что пост носил «информационный характер» о поездке в Москву на игру.

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