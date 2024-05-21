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«Не очень веселый праздник»: Киркоров о своем дне рождения

Певец Филипп Киркоров признался, что был рад встретить день рождения без камер

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Филипп Киркоров/VK

Певец Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» заверил, что был рад встретить день рождения в камерной обстановке.

«Я бы хотел провести хотя бы один день в году без камер, без публичности, без внимания, так скажем, извне. А с теплом изнутри. Тем более это у меня не очень веселый праздник в этот день. У меня как раз в этом году годовщина: тридцать лет, как не стало моей мамы», — пояснил Киркоров.

В этом году артист встретил 57-летие дома в окружении родственников, друзей и некоторых коллег по шоу-бизнесу. Например, на застолье у Киркорова появился блогер Дава, продюсер Яна Рудковская, певица Люся Чеботина и Ани Лорак. Самым эффектным событием вечера стало появление торта в виде горящего дракона. На праздник прибыл и 91-летний отец музыканта Бедрос Киркоров, который отметил, что в последнее время его здоровье пошло на поправку.

«Я хочу сказать, что он не только золотой певец для меня. Он единственный. И я надеюсь, единственный папа, который так хорошо ухаживает за своими детьми», — заявил Бедрос Киркоров.

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