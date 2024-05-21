Турецкие СМИ заметили странности в крушении вертолета Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси и его окружение летели из Афганистана на родину не на российском вертолете Ми-171, а на Bell-212 американского производства. Об этом сообщает турецкая газета Turkiye.

Издание назвало это странным решением, ведь обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а в этом случае президент Ирана летел на вертолете 30-летней давности производства США. Также в газете отметили тот факт, что обычно пилоты для полетов президента назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз — из кадров Эртеш (армии).

Совет стражей конституции Ирана 21 мая утвердил решение о проведении 28 июня выборов президента.

19 мая вертолет с главой исламской республики потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства Исламской Республики.

Ранее Сергей Лавров обвинил США в сознательном вреде авиаотрасли.