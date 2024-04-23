Селин Дион рассказала о скандале с Тейлор Свифт на «Грэмми»

Канадская актриса Селин Дион впервые рассказала о скандале вокруг вручения «Грэмми» Тейлор Свифт. Неизлечимо больную артистку цитирует Vogue.

Пользователям социальных сетей не понравилось, что Свифт якобы проигнорировала Дион, когда та вручала ей награду, не обратила внимание на звезду и ушла приветствовать зал.

«Это отняло у меня много сил. Но мой сын Рене-Шарль был там и поддержал меня», — рассказала звезда.

По словам Дион, для нее было большой честью вручать награду в номинации «Альбом года» Тейлор Свифт.

«Сейчас лучшее время ее жизни, и награду ей вручаю именно я. И всегда так трогательно, когда тебе аплодируют стоя», — одобрила она реакцию Свифт на приветствовавшую ее публику.

На сцену «Грэмми» 55-летняя Селин Дион выходила в сопровождении своего сына Рене-Шарля Анжелила.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов». В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

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