Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никита Михалков ответил словами Антона Чехова на вопрос об экранизации классики

Режиссер Никита Михалков: классику надо экранизировать с уважением к оригиналу

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков выразил мнение, что классические произведения следует экранизировать с уважением к оригиналу. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я вам отвечу словами Антона Павловича Чехова: «Играйте Гамлета как хотите, но делайте это так, чтобы не обижался Шекспир», — заявил Михалков.

Режиссер считает, что заниматься экранизацией классических романов можно, но делать это следует с осторожностью, чтобы не запятнать оригинал. Он также выразил мнение, что грядущий фильм «Пророк» о российском писателе Александре Пушкине является глубокой и честной картиной. Михалков считает, что шоураннеры рассказали об авторе весело, но при этом не забыли добавить драмы.

В середине марта картина «Онегин» от режиссера Сарика Андреасяна вновь возглавила прокатный рейтинг в России и странах СНГ, заработав 170,5 млн рублей за прошедшие выходные. «Онегин» является экранизацией одного из самых известных произведений Пушкина, рассказывающим о жизни утомленного светской аристократии Евгения Онегина и его отношениях с семьей Лариных. При создании фильма отказались от компьютерной графики, а атмосфера была воссоздана на месте съемок в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Ранее Дмитрий Нагиев вернулся в кино после творческой паузы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами