Никита Михалков ответил словами Антона Чехова на вопрос об экранизации классики

Режиссер Никита Михалков выразил мнение, что классические произведения следует экранизировать с уважением к оригиналу. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я вам отвечу словами Антона Павловича Чехова: «Играйте Гамлета как хотите, но делайте это так, чтобы не обижался Шекспир», — заявил Михалков.

Режиссер считает, что заниматься экранизацией классических романов можно, но делать это следует с осторожностью, чтобы не запятнать оригинал. Он также выразил мнение, что грядущий фильм «Пророк» о российском писателе Александре Пушкине является глубокой и честной картиной. Михалков считает, что шоураннеры рассказали об авторе весело, но при этом не забыли добавить драмы.

В середине марта картина «Онегин» от режиссера Сарика Андреасяна вновь возглавила прокатный рейтинг в России и странах СНГ, заработав 170,5 млн рублей за прошедшие выходные. «Онегин» является экранизацией одного из самых известных произведений Пушкина, рассказывающим о жизни утомленного светской аристократии Евгения Онегина и его отношениях с семьей Лариных. При создании фильма отказались от компьютерной графики, а атмосфера была воссоздана на месте съемок в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Ранее Дмитрий Нагиев вернулся в кино после творческой паузы.