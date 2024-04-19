Подруга Пугачевой рассказала о трудностях жизни певицы за границей

Телеведущая Кира Прошутинская считает, что певица Алла Пугачева переживает трудные годы. Об этом подруга артистки рассказала в интервью mk.ru.

«Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий», — поделилась женщина.

Она считает, что исполнительнице «непросто» находиться в чужой стране без своих близких людей и дома. Прошутинская также напомнила о «проблемном здоровье» артистки.

«Пугачева никогда не была и не будет врагом своей Родины, которая ей столько дала и которой она с благодарностью столько лет отдавала себя!» — подчеркнула знакомая Примадонны.

Прошутинская призвала оставить в покое Пугачеву, добавив, что артистка еще вернется и споет на бис.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее ЕСПЧ не позволил Киркорову въехать в Литву.