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Подруга Пугачевой рассказала о трудностях жизни певицы за границей

Телеведущая Прошутинская заявила, что Пугачева переживает самые трудные времена

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Кира Прошутинская считает, что певица Алла Пугачева переживает трудные годы. Об этом подруга артистки рассказала в интервью mk.ru.

«Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий», — поделилась женщина.

Она считает, что исполнительнице «непросто» находиться в чужой стране без своих близких людей и дома. Прошутинская также напомнила о «проблемном здоровье» артистки.

«Пугачева никогда не была и не будет врагом своей Родины, которая ей столько дала и которой она с благодарностью столько лет отдавала себя!» — подчеркнула знакомая Примадонны.

Прошутинская призвала оставить в покое Пугачеву, добавив, что артистка еще вернется и споет на бис.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее ЕСПЧ не позволил Киркорову въехать в Литву.

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