Продюсер Юрий Бардаш, родившийся в Алчеевке, рассказал, откуда исходит нелюбовь украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, к России. Своим мнением основатель группы Quest Pistols поделился в беседе с «Абзацем».

«Они с [президентом Украины Владимиром] Зеленским спелись. Он не может ничего другого сказать. Все», — заявил Бардаш.

Он считает, что Данилко «поставил на западную культуру» и сделал это без какого-либо сожаления. При этом Бардаш обозвал приверженцев европейской системы «паразитами». Он заявил, что западные ценности предполагают то, что 90% людей — рабы, работающие за копейки, и «10% обслуживающих — политики и культура». Продюсер подчеркнул, что культура способна влиять на человека подобно политике, отметив, что у песни «зона поражения в разы больше любого оружия».

В мае 2023 года Верка Сердючка спела «Russia goodbye» вместо «Lasha Tumbai» на «Евровидении-2023». Изначально композиция называлась «Dancing Lasha Tumbai», — с ней Данилко занял второе место на «Евровидении-2007». До этого музыкант всячески опровергал, что в припеве произносит фразу «I want to see — Russia goodbye» («Я хочу видеть — Россия, прощай»). Он отмечал, что оригинальные слова «Lasha Tumbai» переделаны из песни Виктория Цоя «Бошетунмай», они ничего не значат. При этом в финале «Евровидения-2023» Данилко исполнил песню со словами о России.

Напомним, что в конце января 2024 года украинский продюсер Бардаш похвастался получением паспорта РФ на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны.

