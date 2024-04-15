Алла Пугачева выпустила вторую песню в юбилей

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила песню «Жизнь слишком хороша» в свой юбилей. Сингл доступен на платформе «Яндекс.Музыка».

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. Музыку к композиции Примадонны написал Андрей Ступкевич, а слова — Юлия Старостина.

«Жизнь слишком хороша» стала второй песней, опубликованной в юбилей артистки. Она также выпустила новую песню с названием «Я плачу». Слова и музыку написал российский певец и композитор Леонид Агутин.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, нам надо понять: жизнь слишком хороша, чтобы страдать», — поет Пугачева в припеве новой песни.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

В апреле музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе. По его словам, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

Ранее Татьяна Тарасова назвала идиотством требования признать Пугачеву иноагентом.