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Финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе»

Съемки финала шоу «Маска» пройдут в павильоне из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

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Пресс-служба НТВ

Организаторы «Маски» сообщили, что в нынешнем году финальное шоу в формате концерта не состоится. Об этом написано в официальной группе проекта во «ВКонтакте».

«Съемки финального выпуска проекта пройдут в павильоне», — добавили в сообщении.

Отмечается, что причиной отмены стал теракт в «Крокус Сити Холле». Организаторы уточнили, что для возврата денежных средств нужно обратиться к билетному оператору или же по месту приобретения билетов. В завершение они выразили соболезнования семьям, потерявшим близких при трагедии.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Ранее представитель РФ при ООН Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в «Крокусе».

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