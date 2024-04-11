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В Минкульте напомнили правила показа фильмов по телевидению

Минкультуры РФ: телеканалы сами присваивают фильмам возрастную маркировку

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Depositphotos

Возрастную маркировку контенту российские телеканалы присваивают сами, напомнили в Минкультуры РФ. Правила показа фильмов по телевидению по сообщению пресс-службы ведомства цитирует ТАСС.

«Прокатное удостоверение не требуется для показа фильма по эфирному, кабельному или спутниковому телевидению — в этих случаях возрастную маркировку должен присваивать соответствующий телеканал», — рассказали в Минкульте.

Кроме того, добавили в Минкульте, распространители контента, который имеет прокатное удостоверение, могут менять его возрастную маркировку в случае необходимости. При выдаче прокатного удостоверения для показа фильма в кинозалах или онлайн-проката в сети, а также проката на материальном носителе министерство, уточнили в пресс-службе, руководствуется действующими на данный момент требованиями законодательства.

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