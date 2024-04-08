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Егор Крид ответил на слухи о создании лейбла

Певец Егор Крид опроверг слухи о создании лейбла

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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Егор Крид опроверг слухи о создании собственного лейбла. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Крид уточнил, что его новая компания «EK Family» занимается дистрибуцией музыки, а не продвижением артистов. Артист рассказал об открытии «EK Family» на одном из стримов в марте 2024 года.

«Сейчас базовое название компании — EK Family, но я пока думаю насчет 58 records. Мы берем песню артиста, доставляем ее до всевозможных площадок, промоутируем трек артиста и выплачиваем ему со стримов. Папа дорос до того, чтобы сделать свою компанию», — заявил исполнитель.

В апреле kp.ru сообщил, что Тимати и Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей. По данным издания, в компании ООО «Фест» Тимати принадлежит 25%, еще столько же у Егора Крида, остальные 50% — у ресторатора Антона Пинского.

В 2023 году партнеры запустили в центре Москвы «Гуччи кафе», закрывшееся через полгода работы. За это время выручка фирмы, по данным издания, составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — минус 31,6 миллиона рублей.

Ранее Егор Крид провел благотворительный стрим и собрал 7 млн рублей.

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