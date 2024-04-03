Александр Олешко пожаловался на решение отменить спектакль с Ширвиндтом

Актер и телеведущий Александр Олешко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что просил не отменять показ спектакля «Где мы?», в котором он играл вместе с ушедшим Александром Ширвиндтом.

По словам артиста, ему бы хотелось, чтобы на запланированном на 3 апреля спектакле появились костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые обычно остаются за кулисами. Олешко представлял, как они расскажут смешные истории с репетиций, историю создания спектакля, а также многие другие неизвестные зрителям вещи.

Актер также призывал руководство Театра Сатиры вывесить на сцену сценические костюмы Ширвиндта, однако администрация учреждения инициативу не поддержала и решила отменить спектакль.

«Это был бы вечер прощания со спектаклем, в котором он блистал. Со спектаклем, который подарил много радости зрителям в зале, который подарил дополнительные годы жизни Ширвиндту. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей», — написал Олешко.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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