Полина Гагарина назвала неправдой слухи о приостановке карьеры

Певица Полина Гагарина опровергла в шоу «Однажды…» слухи о приостановке карьеры.

Гагарина назвала неправдой, что планирует сделать творческую паузу.

«Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна», — объяснила артистка.

8 марта Полина Гагарина призналась, что ее концерт в «Лужниках» станет последним, а после артистка планирует выступать не только меньше, но и в другом формате.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — рассказала исполнительница.

10 марта Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом. Мероприятие прошло в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

Ранее Яна Чурикова объяснила, почему Гагарина и Темникова не хотят говорить о «Фабрике звезд».