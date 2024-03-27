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В суд подали иск из-за нарушений в клиниках, связанных со звездным хирургом Хайдаровым

Росздравнадзор подал иск в суд на связанные с хирургом Хайдаровым клиники

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drkhidarov.ru

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд в отношении клиник, которые связаны с работой звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

До этого ведомство провело контрольные мероприятия медицинских организаций «Ай Кью Пластик», «Джиэмти», «Олимп Клиник», которые связаны с медицинской работой Хайдарова. Проверка показала, что во всех учреждениях есть множество грубых нарушений обязательных лицензионных требований. По результатам проверок Росздравнадзор подал исковое заявление.

До этого Тимур Хайдаров заявил, что ему и его коллегам стали поступать угрозы от кибермошенников после трагедии в клинике.

«Мне уже сообщили, что в сеть начали запускать слух, якобы, я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», — заявил врач.

Пластический хирург рассказал, что одному из врачей его клиники поступил звонок, в котором мошенник голосом самого Хайдарова ругал и угрожал сотруднику. Позднее выяснилось, что голос создан с помощью нейросети.

Ранее клинику Хайдарова проверили на предмет оборота наркотиков.

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