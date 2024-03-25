Спецпремию «Золотой маски» перенесли в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

В Москве перенесли специальную премию «Золотой маски» в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.

«В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» было принято решение о переносе спецпремии «Золотой маски» «За вклад в развитие театрального искусства», — заявили в пресс-службе.

Церемония должна была состояться 27 марта, но из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле» было принято решение перенести ее на более поздний срок. Числа проведения будут оглашены позже.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

25 марта концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде сообщил о переносе мартовского концерта группы The Hatters после теракта в «Крокус Сити Холле».

Также МХТ имени А. П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре отменены показы спектаклей 23 и 24 марта.

Ранее Виктория Боня попросила возложить цветы возле мемориала у «Крокуса» от ее имени.