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Анна Asti пожертвовала миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Певица Asti перевела миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Asti сообщила в Telegram-канале, что перевела миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Asti сделала пожертвование совместно с благотворительным фондом «Феникс». В публикации фонд приложил документы, подтверждающие, что артистка перевела средства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Певица Ольга Бузова пожертвовала два миллиона рублей пострадавшим при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Она показала поклонникам квитанцию о переводе денежных средств на благотворительный счет. Артистка также призвала своих поклонников помочь пострадавшим и их семьям. Она отметила, что сумма не имеет значения, поскольку «любая помощь важна».

После трагедии также сделали пожертвования Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Антон Пинский и Егор Крид.

Ранее Иосиф Пригожин осудил западных звезд после теракта в «Крокусе».

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