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Певица Слава пожаловалась на плохую память: «Просто старость»

Певица Слава призналась, что трижды пыталась перепеть песню на концерте

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Кадр из программы «Мужское/Женское»/Первый канал

Певица Слава призналась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что трижды пыталась перепеть песню на концерте, но забывала слова.

«Обычно в таких случаях я раньше всегда импровизировала, придумывала, а тут я что-то посмотрела на Любку, на Любанечку нашу рядом, и задумалась. Просто старость или усталость», — рассказала исполнительница.

Артистка уточнила, что речь идет о концерте в городе Балаково, на котором она пела композицию «Без тебя меня нет». Забыв текст, Слава попросила заново исполнить песню, но смогла вспомнить слова только на третий раз. Певица подытожила, что ей «срочно нужен отпуск».

В начале февраля Слава рассказала, что решила продать квартиру. Артистка призналась, что приобрела недвижимость после тяжелой депрессии, когда ей хотелось «убежать, забыться и где-то спрятаться». По словам звезды, сейчас в ее квартире очень затянулся ремонт, отчего она очень устала. Она считает, что после продажи квартиры станет «более спокойной и уравновешенной». Артистка добавила, что планирует потратить деньги, вырученные за недвижимость, на отдых с семьей.

Ранее бывший муж Пугачевой рассказал, сколько певица зарабатывала в СССР.

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