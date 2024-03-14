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Актриса Кристина Эпплгейт призналась, что носит памперс

Актрисе Эпплгейт пришлось носить подгузники из-за рассеянного склероза

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Jordan Strauss/AP

Актриса Кристина Эпплгейт поделилась деликатными подробностями жизни с рассеянным склерозом. В беседе с изданием People она призналась, что носит памперс.

«Ну, вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники», — рассказала она.

52-летняя Эпплгейт, у которой диагностировали рассеянный склероз в 2021 году, продемонстрировала интервьюеру выступающий над джинсами подгузник с цветочным принтом.

Она также пошутила, что даже если вылечится от болезни, продолжит парковаться на парковке для инвалидов, поскольку заслужила это, и отметила, что ей нравится кататься в инвалидном кресле, когда нужно сесть в самолет.

В 2023 году Эпплгейт говорила, что из-за своего диагноза завершит актерскую карьеру.

«Возможно, это моя последняя церемония вручения наград как актрисы, так что она очень важна. Cейчас не могу себе представить, как буду проводить 12-14 часов на съемочной площадке. В данный момент у меня такой возможности нет», — говорила звезда сериала «Прощай навсегда».

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