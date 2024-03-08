«Весьма консервативно»: Андреасян о подготовке к съемкам «Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян в интервью NEWS.ru признался, что готовился к съемкам фильма «Онегин» пять лет.

«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть «Евгения Онегина». Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние», — заверил Андреасян.

Он также ответил на критику того, что актриса Лиза Моряк, сыгравшая Татьяну Ларину, значительно старше своей героини в оригинальном произведении Александра Пушкина. Режиссер напомнил, что и сыгравший Онегина Виктор Добронравов отличается по возрасту от оригинального героя из книги. Андреасян отметил, что шоураннеры редко смотрят на возраст, так как им важнее профессионализм артиста.

«Не забывайте, что раньше люди выглядели иначе, старше, они в свои 20, условно, уже три войны прошли. И поэтому, на мой взгляд, 27-летний Онегин может быть 39-летним Виктором Добронравовым, а 17-летняя Татьяна может быть 27-летней Лизой Моряк», — резюмировал Андреасян.

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