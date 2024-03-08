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Назван самый высокооплачиваемый голливудский актер за 2023 год

Актер Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым артистом Голливуда в 2023 году

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Eric Gaillard/Reuters

Актер Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым артистом Голливуда в 2023 году, об этом пишет журнал Forbes.

Доходы Сэндлера за прошедший год составили около $73 миллионов. Издание отмечает, что большую часть средств артисту принесло сотрудничество с популярным стриминговым сервисом Netflix. На второй строчке рейтинга оказалась Марго Робби, которая снялась в нашумевшей комедии «Барби» Греты Гервиг. За год она заработала $59 миллионов благодаря проектам «Барби», «Солтберн» и «Город астероидов».

Тройку лидеров замкнул звезда боевиков Том Круз, который получил за 2023 год $45 миллионов, большую часть из которых ему принес гонорар за съемки в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

В октябре Адам Сэндлер остановил свое выступление, чтобы помочь фанату, у которого возникли проблемы со здоровьем во время его стендапа. Сэндлер выступал в калифорнийском городе Сан-Хосе. Комик услышал крик одного из зрителей, что кому-то нужна «экстренная медицинская помощь», и сразу же остановил выступление.

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