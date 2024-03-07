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Звезда «Эйфории» заявила о проблемах с финансами из-за отложенного сезона шоу

Актриса Ника Кинг призналась, что не может оплатить аренду из-за «Эйфории»

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Chris Pizzello/AP

Актриса Ника Кинг, известная по роли в сериале «Эйфория», пожаловалась, что не может оплатить аренду жилья из-за сложностей с третьим сезоном проекта. Об этом пишет Deadline.

«Люди говорят: «Нам нужен третий сезон!», а я отвечаю: «Черт, мне нужен третий сезон!» Я уже полгода не плачу за квартиру», — посетовала Кинг.

Сериал «Эйфория» режиссера Сэма Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, который вышел 10 января 2022 года на HBO Max. В феврале 2022 года сериал продлили на третий сезон. В феврале 2023 года стало известно, что исполняющая в шоу главную героиню Зендая будет получать по $1 млн за каждый эпизод третьего сезона. За эту роль актриса получила две премии «Эмми» и «Золотой глобус»

Ранее режиссер Андреасян заявил, что сериал «Слово пацана» соединяет все поколения.

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