Сериал с Акиньшиной выиграл на фестивале стриминговых проектов

Сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли получил гран-при третьего фестиваля контента стриминговых сервисов «ORIGINAL+». Об этом сообщает «Российская газета».

Сериал «Неверные» платформы Wink получил главный приз — он победил в номинации «Оригинальный сериал». Кроме того, многосерийный фильм, который 7 марта выйдет онлайн, получил награду за самый оригинальный сценарий и Диплом жюри СМИ с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи».

По сюжету из-за алкогольной зависимости у адвокатессы Ольги Шилковской (Акиньшина) рушится жизнь: после пьяного ДТП муж подает на развод, забирает сына и добивается, чтобы ее лишили родительских прав. Ольга, готовая на все ради возвращения ребенка, возобновляет практику и делает себе имя на бракоразводных и семейных процессах. Однако профессиональный успех оказывается сопряжен с тяжелым моральным выбором.

Всего в программе фестиваля было 10 сериалов и три шоу. «Самым ожидаемым проектом» назвали сериал «Калимба» стримингового сервиса Okko с Федором Бондарчуком, его же признало лучшим жюри СМИ. Сериал «Дядя Леша» платформы Kion также получил несколько призов — за оригинальное режиссерское видение (режиссер Дмитрий Невзоров) и за оригинальную музыку (композитор Игорь Сычев).

Самой оригинальной актрисой признана Юлия Хлынина, сыгравшая в сериале режиссера Светланы Самошиной «Первый класс».

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