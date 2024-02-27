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Александр Гудков подшутил над собственной безработицей: «Я очень был востребован»

Комик Александр Гудков пошутил на шоу Варнавы, что его не пускают в эфир

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Первый канал

Юморист Александр Гудков на шоу Екатерины Варнавы «Секретик» пошутил, что его больше не пускают на телеэфиры.

«Я Александр Гудков, мне 40 лет, я очень был востребован. С удовольствием снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер платформа, которая дает мне эфир!» — посмеялся Гудков.

В ответ на это Варнава пошутила, что это единственное шоу, в котором он может сниматься.

26 января стало известно, что Александр Гудков временно отказался от выступлений в России. Как рассказал источник в окружении артиста, Гудков не будет выступать как минимум до конца лета.

Инсайдер уточнил, что пока артист не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв. Кроме того, уточнили в окружении звезды, из-за долгого отсутствия спрос на его шоу упал, а читать заготовленные шутки от организаторов мероприятий он уже не хочет.

Незадолго до этого Гудков якобы согласился выступать по сценарию на корпоративах и заявил о готовности отказаться от провокационных шуток.

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